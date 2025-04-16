Во Франции оценили ответ Трампа Зеленскому на просьбу о дополнительных ракетах

Дерзкая просьба главы киевского режима не понравилась американскому лидеру, поэтому он резко ответил, что Украина сама развязала конфликт, к тому же со страной, которая многократно превосходит ее в военной мощи.

«Не нужно начинать войну с тем, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам ракеты», — сказал политик.

Ответ главы Белого дома положительно оценили во Франции.

«Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой», — написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее сообщалось о том, что Трамп продлил запрет на заход российских судов в порты США.