Во Франции оценили ответ Трампа Зеленскому на просьбу о дополнительных ракетах
Жесткий ответ Трампа Зеленскому восхитил французов
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Киеву дополнительные ракеты.
Дерзкая просьба главы киевского режима не понравилась американскому лидеру, поэтому он резко ответил, что Украина сама развязала конфликт, к тому же со страной, которая многократно превосходит ее в военной мощи.
«Не нужно начинать войну с тем, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам ракеты», — сказал политик.
Ответ главы Белого дома положительно оценили во Франции.
«Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой», — написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее сообщалось о том, что Трамп продлил запрет на заход российских судов в порты США.