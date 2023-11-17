В своем посте Асселино спрогнозировал, что рост цен на электроэнергию во Франции продолжится. Он напомнил о том, что в стране недавно было объявлено об очередном повышении цен на 10%, несмотря на то, что они и так уже в 2 раза выше, чем в 2011 году. Политолог заявил, что французский президент намеренно ведет свой народ к нищете ради того, чтобы поддержать европейские и западные санкции против РФ и остаться на рынке электроэнергии, чего бы это не стоило.

Страны Запада и Европы столкнулись с резким повышением цен на энергоресурсы и инфляцией после введения ограничений в отношении РФ и курса на отказ от топлива из России. Из-за подорожания газа, европейская промышленность лишилась ряда преимуществ, вызвав проблемы и в других экономических сферах. Соединенные Штаты и Европа столкнулись с рекордными показателями инфляции за все десятилетие.