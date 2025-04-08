Во Франции оценили способности европейских ПВО сбивать российские ракеты

Существующие в Европе системы противовоздушной обороны (ПВО) способны защитить лишь небольшую часть стратегически важных объектов на континенте. Об этом говорится в новом обзоре Meta Defence.

Европейские армии располагают менее чем 50 батареями зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности. Из них только половина имеет возможность перехватывать баллистические ракеты.

В обзоре отмечается, что в Европе имеется менее ста батарей ЗРК средней дальности, таких как NASAMS, IRIS-T SLM и «Куб». Кроме того, более 200 батарей систем малой дальности, таких как Crotale, Aspide и «Оса», дополняют арсенал.

Также на вооружении находятся переносные системы, такие как Stinger и Mistral, однако их эффективность в современных условиях также вызывает вопросы.

Эксперты отмечают, что только около половины нынешних европейских ЗРК производятся в Европе и менее 35% ракет, находящихся на вооружении стран Европейского союза (ЕС), являются европейского производства. Это создает зависимость от импортных технологий и снижает уровень безопасности в целом, считают аналитики.

Уточняется, что в Европе расположено более 10 тыс. важных инфраструктурных объектов, которые могут стать мишенью в случае конфликта. При массированном ракетном ударе нынешние системы ПВО в Европе смогут прикрыть лишь часть целей.

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