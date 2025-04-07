На Кубани беспилотник упал на железную дорогу

В Краснодарском крае зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата на железнодорожные пути. В телеграм-канале оперативного штаба региона сообщили , что инцидент повлек за собой повреждение железнодорожного полотна и контактной сети.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Тимашевского района, беспилотник, предположительно, сбитый средствами ПВО, рухнул на железную дорогу между населенными пунктами Кубанец и Танцюра-Кромаренко.

В результате падения повреждены железнодорожное полотно и линии электропередачи. О пострадавших не сообщается, возгорания не зафиксировано.

В настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада РЖД, прибыл ремонтно-восстановительный состав из Тимашевска. В устранении последствий инцидента принимают участие 27 специалистов и семь единиц техники.

На время проведения ремонтных работ движение поездов перенаправлено в обход поврежденного участка. Отмечается, что задержек в графике движения поездов не наблюдается.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 7 апреля уничтожили 19 дронов ВСУ над Россией.