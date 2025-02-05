Государства, которые входят в Евросоюз, очень недовольны той внешней политикой, которая сейчас проводится главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico.

В частности, депутат Европарламента Начо Санчес Амор заявил, что фон дер Ляйен пользуется любой возможностью перетянуть под свой контроль решение каких-либо внешнеполитических вопросов.

«Фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы частично взять под контроль внешнюю политику. Но разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета ЕС?» — указал он.

Депутат добавил, что у ЕС, по сути, нет внятной и заранее скоординированной внешней политики. Глава ЕК вмешивается во все процессы переговоров и тем самым сбивает с толку всех партнеров Брюсселя.

Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Риттер обнаружил у фон дер Ляйен нацистские корни. Он также счел, что именно по этой причине лидер ЕК поддерживает нацистов на Украине.