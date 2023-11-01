Во Франции рассказали о фиаско Макрона в ходе недавней поездки

Французский президент Эммануэль Макрон претерпел фиаско во время своей последней поездки на Ближний Восток. Соответствующее заявление сделал обозреватель Николя Бавере в своем материале для издания Figaro .

Накануне Макрон провел встречу с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, главой администрации Палестины Махмудом Аббасом, иорданским королем Абдаллой вторым и египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По словам Бавере, данный визит Макрона стал еще одним фиаско, который подтверждает тот факт, что Франция деградирует в вопросе дипломатии. Обозреватель счел эту поездку провальной для французского президента.

Причиной для этого стало то, что Макрон постоянно менял точку зрения в зависимости от того, с кем велся диалог. По мнению обозревателя, именно этот подход помешал Макрону достичь успеха в ходе визита.