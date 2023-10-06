Во Франции рассказали о рисках для Зеленского из-за Трампа

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, как избрание Дональда Трампа спикером Палаты представителей США может отразиться на президенте Украины Владимире Зеленском.

По словам Филиппо, такое решение в США станет ударом для украинского лидера. Таким мнение он поделился в своих соцсетях.

«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!», – написал Филиппо.

6 октября экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности занять пост спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. По словам Трампа, он готов работать на этой должности при необходимости 30, 60 или 90 дней, пока члены Палаты представителей не выберут нового лидера.

В среду, 11 октября, пройдут выборы спикера Палаты представителей Соединенных Штатов. За день до этого ее члены должны согласовать всех кандидатов на эту должность. Закон государства не запрещает становиться спикером человеку, не входящему в Палату.

Трампу 77 лет. Он был 45-м президентом США. Он руководил Соединенными Штатами с 2017 по 2020 годы. Политик также объявил о своем участии в выборах президента, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года. Его сменил Джо Байден.