Во Франции считают, что перенос визита Макрона в Киев означает начало дистанцирования от Украины

Внезапная отмена визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев может означать, что он, по примеру США, решил дистанцироваться от Украины, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир.

По его словам, на решение Макрона могли повлиять политический хаос на Украине, вылившийся в перестановки в военном руководстве, и разногласия в Евросоюзе по поводу объемов помощи киевскому режиму.

Эксперт считает, что отмена визита может означать переломный момент в поддержке Францией Украине. По мнению Сапира, об этом можно будет судить по тому, будет ли в скором времени согласован срок новой поездки.

Ранее сообщалось, что французский лидер объявит в Киеве о новом пакете военной помощи для Украины.