Во Франции сняли флаг Украины из-за слов Зеленского об Армении

По ее информации, это произошло после слов президента Украины Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе по итогам телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

4 октября Зеленский пообщался с президентом Азербайджана. В своих соцсетях украинский лидер отметил, что с азербайджанским коллегой они также обсудили безопасность в регионе и новые пути сотрудничества. Президент Украины сообщал, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана, соглашаясь тем самым с принадлежностью Карабаха Баку.

5 октября Зеленский также провел встречу с премьер-министром Армении Николой Пашиняном в рамках саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Гранаде. Представители украинского президента отмечали, что стороны обсудили безопасность на Южном Кавказе, а также рассмотрели совместные с Арменией проекты.

Как отметили в мэрии города Вьен, решение снять флаг Украины связано с заявлением Зеленского относительно Нагорного Карабаха. Представители городской администрации французского города возмутились словами Зеленского, поскольку в Карабахе происходят грубые нарушения прав человека. В мэрии подчеркнули, что не могут «закрыть глаза» на тот факт, что Баку ранее продавало газ, а вырученные средства использовало для финансирования военных действий против Еревана.

Газета Le Dauphine Libere уточнила, что украинский флаг висел на здании мэрии с февраля 2022 года.