В американском издании The Wall Street Journal появилась статья, гласящая о том, что наступило время положить конец магическим размышлениям о поражении России. По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, мировому сообществу потребовалось ровно полтора года, чтобы понять успех нашей страны. Об этом сон сообщил в одной из соцсетей.

Он добавил, что даже это солидное СМИ, пользующееся уважением на Западе, отвернулось от Незалежной.

По мнению французского политика, следует прекратить поставки вооружения и огромных финансов Украине для того, чтобы прекратить военные действия.

Напомним, что в этом месяце и глава Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что в ближайшем будущем победы Киева над Москвой не предвидится.