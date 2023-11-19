Во Франции сообщили, что мир признал успех Москвы против Киева
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В американском издании The Wall Street Journal появилась статья, гласящая о том, что наступило время положить конец магическим размышлениям о поражении России. По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, мировому сообществу потребовалось ровно полтора года, чтобы понять успех нашей страны. Об этом сон сообщил в одной из соцсетей.
Он добавил, что даже это солидное СМИ, пользующееся уважением на Западе, отвернулось от Незалежной.
По мнению французского политика, следует прекратить поставки вооружения и огромных финансов Украине для того, чтобы прекратить военные действия.
Напомним, что в этом месяце и глава Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что в ближайшем будущем победы Киева над Москвой не предвидится.