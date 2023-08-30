Во Франции свергнутого президента Габона назвали марионеткой

Эмманюэлю Макрону не стоит поддерживать его, поскольку это может снова дискредитировать его правительство.

Жан-Люк Меланшон, основатель партии «Неподчинившаяся Франция», высказался по ситуации в Африке и о том, как стоит реагировать на нее политикам. Он указал, что военные Габона никак не могли избавиться от Али бен Бонго Ондимбе, который был марионеткой в чужих руках, кроме как через военный переворот. Французскому президенту не стоит встревать в политическую интригу, которая происходит на другом континенте.

«Макрон в очередной раз может скомпрометировать Францию, пообещав поддерживать до самого конца неподдерживаемое», - написал он в социальных сетях.

Переворот в Габоне произошел сразу после очередных президентских выборов, где действующий глава был переизбран уже на третий срок. Оппозиция заявила, что все результаты голосования фальсифицированы, и аннулировали их, свергнув Ондимбе. Сейчас в столице Габона идет стрельба.