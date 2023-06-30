Во Франции во время беспорядков пострадали около 250 силовиков

Во время беспорядков во Франции пострадали порядка 250 силовиков, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД страны.

В окрестностях Парижа в ночь на 28 июня начали происходить массовые акции протеста из-за убийства 17-летнего подростка полицейскими.

«Министерство внутренних дел сообщает о 249 раненых полицейских и жандармах в ночь с четверга на пятницу», – говорится в сообщении, распространенном радиостанцией.

Инцидент с убийством подростка произошел в Нантере 27 июня. Сотрудники департамента общественного порядка и дорожного движения на мотоциклах остановили для проверки Mercedes, за котором находился 17-летний гражданин Франции.

По информации издания Le Figaro, парень был застрелен из-за того, что отказался подчиниться требованиям сотрудников правопорядка и попытался сбить их, в результате чего был застрелен.

В беспорядках, которые вспыхнули на фоне инцидента, участвуют молодые люди. Они поджигают автомобили, здания полиции и местных администраций. В нескольких городах пришлось задействовать технику и самолеты, там развернут полицейский спецназ.

30 июня глава МВД Франции Жеральд Дарманн сообщил, что количество задержанных в результате акций протеста превысило 660 человек.