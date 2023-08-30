Во Франции высказались о попытке военного переворота в Габоне

Представитель кабмина Франции Оливье Веран высказался о ситуации в Габоне, где военные не признали итоги выборов президента страны.

Он заявил, что Франция итоги этих выборов считает законными. Об этом Веран сообщил на брифинге по итогам заседания совета министров, который транслировал телеканал BFMTV.

«Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне, и с большим вниманием следит за развитием ситуации», — сказал Веран.

В среду, 29 августа, агентство «Франс Пресс» сообщило, что военные армии Габона предприняли попытку военного мятежа в стране, не признав итоги выборов президента. Они выступили в эфире местного телевидения, где объявили о роспуске институтов власти и смене режима.

В президентских выборах участвовал действующий глава государства Али Бонго Ондимба, который одержал победу с результатом 64,2% голосов. Его ближайший соперник, представитель оппозиции Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77% голосов. Его сторонники обвинили Ондимба в фальсификации результатов.

Семья Ондимбы находится у власти в Габоне почти 60 лет. Сам политик руководит страной с 2009 года. Местные СМИ отмечали, что голосование проходило в условиях отключения интернета и отсутствия наблюдателей.

После официального оглашения результатов голосования военные Габона закрыли границы.