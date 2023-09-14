Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен

Еврокомиссар Ильва Йоханссон начала заниматься вязанием прямо во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это привлекло внимание французского политика Флориана Филиппо, который прокомментировал это в своих социальных сетях .

В своем посте он показал видео с вяжущим еврокомиссаром во время выступления главы ЕК. Как предположил Филиппо, Йоханссон старательно вязала носки.

Политик отметил, что речь фон дер Ляйен была настолько утомительной, что один из комиссаров предпочел вязание этой речи. Он возмутился тем, что люди высокопоставленных чинов занимаются подобным на своей работе и решают людские судьбы.

«Невероятно», — удивляется политик.

Недавно глава Еврокомиссии произнесла ежегодную речь во время сессии Европарламента о положении дел Евросоюза.