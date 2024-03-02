Во Франции заявили, что поражение Украины приведет к катастрофе в Европе

По словам главы французского дипломатического ведомства Стефана Сежурне, поражение Незалежной в конфликте приведет к катастрофе в странах Евросоюза. Об этом сообщает Le Monde .

Он добавил, что для якобы коллективной безопасности придется выделять свыше двух процентов от ВВП.

По мнению Сежурне, в одной только сфере сельского хозяйства Москва смогла бы взять под контроль свыше трети мирового рынка пшеницы, тем самым «используя свое положение на рынке против европейцев».

Он отметил, что Украина также распадется. Ее придется покинуть десяти миллионам жителей страны.