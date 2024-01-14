По словам одного из экс-военных Франции, европейские страны испытывают очень глубокий кризис в связи с неграмотной властью, при этом российской армии освобождать ее нет смысла. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что «европейские государства» умрут сами.

По мнению французского военного, хотя Евросоюз и пытается быть дубликатом СССР, тем не менее идеалом там является ЛГБТ*.

Он подчеркнул, что при этом европейская экономика уже выходит из строя. А у ворот нашей страны будет новый мир, поднимутся арабские и африканские государства.

* - движение запрещено в России.