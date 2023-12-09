По словам французского политика Флориана Филиппо, Вашингтон отвернулся от Киева, что стало весьма резким поворотом в медиапространстве в отношении Незалежной. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что Штаты не просто откажутся от Украины, ее сожгут дотла.

По мнению политика, он предупреждал еще больше года назад, что рано или поздно США и Украине станет не по пути, однако ранее в ответ ему звучали только оскорбления.

Напомним, что в Штатах нарастает недовольство многомиллиардными тратами на помощь Незалежной.