Во Франции заявили о готовности к диалогу с Россией

Французское Министерство обороны готово к проведению «эффективного и полезного» диалога с российской стороной. Соответствующее заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню в беседе с местным телевизионным каналом LCI .

Лекорню подчеркнул, что переговоры между РФ и Францией помогали избежать многих эскалаций в многочисленные тяжелые моменты. Он заявил, что у ядерных держав имеются «определенные обязательства» друг перед другом.

Министр также сообщил о том, что уже несколько раз разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Шойгу. Лекорню уточнил, что министры говорили о «конкретных вещах» в вопросе урегулирования возможной эскалации. Французский министр также заявил о своей готовности пообщаться с коллегой из России снова, когда это будет «полезным и эффективным».