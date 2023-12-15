В своем посте политик отреагировал на заявление Путина в ходе прямой линии, где российский лидер сказал, что большинство лидеров Евросоюза пытаются создавать героический вид, как у генерала Шарля де Голля, но на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, который во Второй мировой войне превратился в коллаборациониста и «подчинился воле оккупантов».

По мнению Филиппо, в этом заявлении Путин был полностью прав и точен. Политик также согласился со словами президента РФ о том, что лидеры Европы потеряли суверенитет и действуют против интересов своих же государств. По словам Филиппо, во главе Европы стоят предатели и коллаборационисты, которых «нужно устранить» в срочном порядке.