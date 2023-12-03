СМИ во Франции кардинально сменили риторику, говоря о конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление сделал лидер французской партии «Патриотов» Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

В своем посте Филиппо отметил, что в местных СМИ заметна абсолютная смена нарратива в вопросе конфликта на Украине. Политик заявил, что теперь СМИ транслируют то позицию, за которую партия Филиппо слушала оскорбления на протяжении полутора месяцев.

Как утверждает Филиппо, его партия лишь говорила об очевидном: Зеленский проиграет и нужно прекратить военные действия, и перестать отправлять туда европейское оружие и деньги.

«Нужно было вести переговоры о мире!» — возмущенно указал он.

Таким образом политик отреагировал на сюжет местного телевизионного канала LCI, который носил заголовок «Что, если в конечном итоге Украина проиграет».