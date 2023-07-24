Во Львове попытались украсть останки Героя СССР Кузнецова

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о попытке украсть останки Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», – написал Садовой.

Он отметил, что разведчик «не нужен», но «просто так» его останки не отдадут.

Кузнецов погиб на Украине в возрасте 32 лет в ходе перестрелки с бойцами Украинской повстанческой армии* в 1944 году. Согласно другой версии, разведчик подорвал себя с помощью гранаты, чтобы не сдаваться в плен. В этом же году Кузнецову посмертно присвоили звание Героя СССР. Его останки были перезахоронены во Львове на холме Славы.

Кузнецов работал в органах государственной безопасности и входил в разведывательно-диверсионных отряд «Победители». Партизан ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

На Украине в последние годы ужесточилось отношение к советской истории. В разных регионах страны местные органы власти сносят памятники советским солдатам, защищавшим Родину в период Великой Отечественной войны от немецких фашистов.

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР.

*признана экстремистской и запрещена в РФ