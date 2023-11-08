Во Львове сносят памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

Памятник женщине-космонавту сносят во Львове, сообщает канал «Говорит большой Львов». Бюст был установлен в 1980-е годы на улице, которая ранее носила имя первой женщины, полетевшей в космос, Валентины Терешковой.

«Во Львове сносят памятник космонавтке», – говорится в публикации.

Улица, которая ранее была названа в честь Терешковой, сейчас носит имя Ивана Выговского. Он является преемником Богдана Хмельницкого – гетмана Войска Запорожского. Этот пост он занимал с 1657 по 1959 годы.

Выговский стал основоположником гражданской войны, перейдя на сторону Польши. Это противостояние историки назвали Руиной.

На Украине действует так называемый закон по «декоммунизации», в рамках которого с 2015 года в разных регионах страны сносят памятники, посвященные политическим деятелям Российской империи или СССР, а также культурным деятелям, отметившимися своим вкладом в литературу и не только.

Валентине Терюшковой 86 лет. Она вошла в мировую историю как первая женщина-космонавт, которая вошла в космическое пространство в 1963 году. С 2011 года является депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ.