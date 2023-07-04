Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за осквернения флага России на кладбище

Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело по факту осквернения государственного флага России на Морском кладбище, сообщили РИА Новости со ссылкой на городской главк МВД РФ.

3 июля стало известно, что неизвестные разрезали флаги России и ЧВК «Вагнер» на могилах погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Инцидент произошел на Аллее героев. В соцсетях появились видео, подтверждающие факт вандализма.

«По факту инцидента на территории Морского кладбища полицией возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», – говорится в сообщении городского главка МВД.

По информации РИА Новости, которые ссылаются одного из представителей ЧВК «Вагнер», флаги были осквернены 2 июля в День города. Он отметил, что на данный момент последствия устранены.

Всего, по данным агентства, хулиганы испортили 38 флагов на кладбище. Сейчас в розыске находятся два человека – мужчина и женщина средних лет.

По указанной статье, вандалам грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до одного года или принудительных работ.

В мае 2023 года вандалы в Алтайском крае надругались над флагами, установленными на могилах участников СВО. Инцидент произошел в Новоалтайске. На кладбище города неизвестные также изрезали российский триколор.