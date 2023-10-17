Во время встречи с Путиным Орбан избегал термина «война», обсуждая Украину

В ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл происходящее на Украине «военной операцией», избегая термина «война», отмечает 444 Hungary.

Орбан оказался единственным политиком из Евросоюза, приехавшим в Пекин на форум «Один пояс – один путь».

Венгерский премьер подчеркнул стремление Венгрии поддерживать невраждебные отношения с Россией, несмотря на западные санкции.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области транспортировки газа и нефти, а также в атомной энергетике. Орбан поблагодарил Путина за то, что Росатом и «Газпром» четко выполняют свои контрактные обязательства.