В том, что финская экономика находится в бедственном положении, виновата Россия. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Его слова привела газета Financial Times.

По утверждению политика, экономика Финляндии испытывает серьезные трудности на протяжении целого десятилетия. На нее влияет существенный спад.

«В настоящий момент наша экономика находится в очень тяжелом положении. Атмосфера в Финляндии очень напряженная», — указал он.

Орпо также заявил, что все это происходит исключительно из-за угроз со стороны России. При этом он не стал подтверждать свои слова какими-либо фактами либо доказательствами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова припомнила главе МИД Финляндии, как ее страна дважды нападала на Россию. Она подчеркнула, что действия Финляндии были направлены на захват приграничных российских территорий, населенных финно-угорскими народами, такими как карелы, вепсы и некоторые другие.