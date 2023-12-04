Водный внедорожник Alligator начали применять в зоне спецоперации

Новый водный внедорожник Alligator поступил в зону проведения специальной военной операции на Украине. Его начали применять российские военные, сообщил РИА Новости представитель компании-производителя аэролодки Вячеслав Кочеев.

Ранее образец техники был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

«Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее», – рассказал Кочеев.

Он отметил, что на носовой платформе лодки можно размещать ящики и оборудование. Как подчеркнул представитель компании, аэролодки изначально начали производить в Красноярске. Они предназначались для туристических целей – активного отдыха на воде.

Как подчеркнул Кочеев, российские солдаты активно используют «Аллигатор» в труднодоступных районах. Лодка позволяет добраться до тех мест, где нет возможности использовать другую технику.

По словам Кочеева, компания занимается производством водных вездеходов длиной от 5,9 до 7,5 метров и грузоподъемностью от 550 до 1500 кг. Максимальная скорость такой лодки достигает 140 км/ч. В ней могут поместиться до 12 человек.

«Аллигаторы» также используются в «гражданских» целях – на них могут выполнять работу спасатели, сотрудник органов природной охраны, топливно-энергетических компаний.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. После референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью России.