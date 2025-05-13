По словам военного эксперта Бориса Рожина, миру необходимо постоянно напоминать, что бывает, когда они ведут войну с нашей страной. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что следующий крупный парад пройдет во Владивостоке, где не исключено участие и северокорейцев. Отметить победу над Японией надо. Не следует стесняться или бояться, что японцы обидятся, напротив, необходимо напоминать им о том, каким образом они потеряли Курильские острова.

Ранее политолог Бортник рассказал, что Европа боится, что Россия и США поделят ее, как Африку.