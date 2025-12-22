Российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале призвал Владимира Зеленского, президента Украины, принять мирное соглашение, предложенное Соединёнными Штатами Америки. По его мнению, это позволит остановить кровопролитие и страдания украинского народа.

Таким образом военкор высказал солидарность с президентом России Владимиром Путиным, заявившим в ходе недавней Прямой линии о том, что следующие условия Киеву для заключения мирного договора будут гораздо хуже.

«При всех общих равных на те условия, которые американцы предлагают, "Зеленому" надо соглашаться, потому что больше таких условий ему никогда не предоставят», — заявил Котенок.

По словам репортера, маниакальное стремление киевских властей продолжать боевые действия приобретает характер войны до последнего украинца. «Сейчас "Зеленый" просто уничтожает свой народ. Хотя можно ли считать этот народ своим — большой вопрос», — подчеркнул Котенок.

Ранее сообщалось о том, что Навроцкий решил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским.