Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о возможной передислокации бойцов ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей. Об этом он написал в своих соцсетях, приложив видео с военной техникой «вагнеров».

По словам Коца, бойцы военной кампании, по всей вероятности, двигаются в сторону Белоруссии. Об этом свидетельствуют номера на машинах – они белорусские.

«ЧВК «Вагнер», похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», – написал Коц.

В конце июня СМИ сообщили, что в Могилевской области Белоруссии начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». Эту информацию опроверг глава республики Александр Лукашенко. Он заявил, что «вагнерам» могут предоставить место в Белоруссии в случае необходимости.

О том, что ЧВК «Вагнер» переместится из России в Белоруссию, начали говорить после того, как глава военной кампании Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в РФ. Он и его бойцы в ночь на 24 июня заняли штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также заблокировали въезды. Пригожин отдал приказ бойцам двигаться с военной техникой на Москву.

Днем президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал прекратить попытку военного мятежа. В этот же день он провел переговоры с Лукашенко, который позже связался с Пригожиным.

Результатом беседы Лукашенко и Пригожина стало решение главы ЧВК «Вагнер» развернуть колонны в обратном направлении и покинуть Ростов-на-Дону. Путин дал Пригожину гарантии безопасности и возможность уйти в Белоруссию.