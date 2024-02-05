Военкор Руденко сообщил, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера в Авдеевке

Корреспондент ВГТКР, военный журналист Андрей Руденко сообщил, что ВС РФ удалось выбить украинских военных с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Об этом он написал в своих соцсетях.

Руденко отметил, что именно с этого направления ВСУ часто наносили удары по Донецку и Ясиноватой.

Ранее другой военкор Александр Сладков рассказал, что Авдеевка важна для России в первую очередь потому, что этот населенный пункт является одним из важнейших коммуникационных узлов, который открывает короткий путь из южной части ДНР в северную. Он отмечал, что взятие Авдеевки лишит ВСУ возможности проведения разведки.

Авдеевка — город, расположенный в ДНР. Населенный пункт находится в 13 километрах к северу от Донецка, в верховьях реки Каменки.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

В субботу, 3 февраля, украинская армия нанесла удар по зданию пекарни в Лисичанске, в результате чего погибли 28 человек.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер РФ Анна Кузнецова прокомментировала удар ВСУ по мирному городу ЛНР.