По словам военкора Александра Сладкова, депутаты Верховной Рады считают самой жуткой новостью поставки Москве ракет из Пхеньяна. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в Киеве еще уверены и в поставках вооружения России из Ирана.

По мнению эксперта, в отличие от Киева, который будет вынужден отдать миллиардные долги своим спонсорам, Москва ни у кого не в долгу.

Он пояснил, что Незалежной выгоднее уйти в РФ, чем остаться в ограбленной западными странами территории.