Мобилизация 250 тысяч украинцев может оттянуть срок поражения Украины еще на полгода. Соответствующее заявление сделал военкор «Украина.ру» Василий Ткач, его слова передает издание Ura.ru .

Новоиспеченный командир батальона «Волки Да Винчи» армии Украины Сергей Филимонов недавно призвал мобилизовать еще как минимум 250 тысяч граждан, так как без данной меры страна не сможет продолжать военные действия. Согласно информации «Страна.ua» ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявлял о необходимости мобилизации почти полумиллиона украинцев.

Журналист заявил, что ежемесячно погибает порядка 30000 украинских бойцов. Согласно расчетам Ткача, мобилизации 250 тысяч украинцев хватит на полгода. Он подчеркнул, что к тому времени уже пройдут выборы президента в Соединенных Штатах, и возможно, Киев таким образом хочет дотянуть до переизбрания Джо Байдена.

Военкор также объяснил, что такое количество солдат необходимо для поддержания работы предприятий и возможностей мобилизационной системы на Украине. Тем не менее местные экономисты предупреждают, что если мобилизовано будет более 230 тысяч человек, это затронет все местные предприятия, которые пока что функционируют.