«Военная мощь обрушится на сектор Газа»: выяснилось, зачем Байден прибыл в Израиль

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Визит кажется закономерным на фоне поддержки Израиля со стороны США, но какие именно причины потребовали личного присутствия Байдена?

Политолог Вадим Сипров приоткрыл завесу тайны.

«В США разворачивается избирательная гонка, действующий президент Джо Байден сейчас является главным претендентом от демократической партии. Однако его популярность среди американских избирателей падает», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его мнению, Байден пытается извлечь политическую выгоду из конфликта на Ближнем Востоке. Открытая поддержка Израиля может повысить рейтинги нынешнего президента.

«Официальная цель визита — содействие снижению напряженности в регионе. Однако боевые действия развиваются по восходящей линии, и посредничество США в диалоге Израиля, ХАМАС и арабских стран становится все менее реалистичным», — отметил собеседник.

Сипров подчеркнул, что Байден планировал встречу не только с премьером Израиля, но и с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Но встреча не состоялась. Самолет Байдена еще не успел приземлиться в Израиле, когда его миссия провалилась. В такой ситуации встреча с Нетаньяху превратилась в простую демонстрацию поддержки Израиля Америкой», — поделился оценкой политолог.

По мнению эксперта, визит президента США приведет к эскалации конфликта. Военное присутствие Соединенных Штатов в регионе только усиливается.

«Военная мощь может обрушиться на сектор Газа уже в самые ближайшие дни. Готовы ли в Вашингтоне к сценарию суровой наземной операции с неминуемыми потерями? Вероятно, США ограничатся авиаударами по объектам ХАМАС и подадут это как борьбу с террористами», — предположил политолог.

Собеседник считает, что это будет жестом для американского избирателя, а не мирным урегулированием. По его словам, такие действия не поспособствуют прекращению огня.

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