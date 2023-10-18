«Мир на пороге ядерной катастрофы»: выяснилось, когда другие страны включатся в войну Израиля и ХАМАС

Политолог Ванифатов раскрыл, какие государства вступят в конфликт в Израиле

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Политика
Zuma\TASS

Фото: [Zuma\TASS]

Конфликт в Израиле становится все более ожесточенным и привлекает к себе все больше внимания мировых лидеров. Эксперты предполагают, что к противостоянию Израиля и ХАМАС подключатся и другие государства. Но когда это произойдет?

Политолог Алексей Ванифатов оценил ситуацию.

«Сегодняшний визит Байдена в Израиль будет воспринят странами Ближнего Востока как участие США в этой борьбе. На фоне этого они могут занять сторону ХАМАС», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, Иран, Афганистан и Ливан начнут атаки по различным направлениям.

«Они будут поставлять людей, оружие, разведданные и финансовую помощь. Но на данном этапе не вступят в войну напрямую. О полном включении в конфликт можно будет говорить, когда США и Израиль начнут уничтожать военные объекты этих стран», — предположил собеседник.

Ванифатов считает, что включение в борьбу других государств значительно ужесточит противостояние.

«Если к войне подключится Иран, мир окажется на пороге ядерной катастрофы. И учитывая текущую ожесточенность конфликта, применение ядерного оружия станет вполне вероятным», — заключил политолог.

Ранее посол Израиля заявила о неготовности сторон конфликта к переговорам.

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