Военнослужащий ВСУ Максим Рытиков, оказавшийся в плену у ВС РФ, заявил, что не понимает украинский язык. Видео с военнопленным распространило Министерство обороны РФ.

Мужчина рассказал, что командование заставляет его говорить на украинском языке, который он не понимает. Он всю жизнь общался исключительно на русском, что, по его словам, стало причиной конфликтов в его бригаде.

«Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку? Я некоторые вещи могу сказать, но я их не понимаю до сих пор. А тем более сейчас новые западенские слова», — сказал Рытиков.

Солдат ВСУ также рассказал, что самовольно сдался в плен российским военным в ДНР. Он также рассказал о специфике массовой мобилизации на Украине, где призывают не только молодых, но и пожилых людей, а также инвалидов с психическими расстройствами.

Рытиков рассказал, что, несмотря на травму головы, его отправили на базу в Винницкую область, где он оказался в психиатрическом учреждении.

По его словам, среди новобранцев наблюдается повальное дезертирство. Он также отметил колоссальные потери среди военнослужащих, описывая ужасные сцены с множеством трупов и отсутствием эвакуации раненых.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Курахово в ДНР.