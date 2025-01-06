Подразделения группировки войск ВС РФ «Южной» взяли под контроль город Курахово в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Это населенный пункт играл стратегически важную роль как логистический узел для ВСУ, и его освобождение значительно затрудняет тыловое обеспечение украинской группировки.

Достичь этой цели позволили героизм и профессионализм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад. По данным оборонного ведомства, российские силы нанесли значительные потери противнику — около 80% личного состава ВСУ было выведено из строя, включая более 12 тыс. человек и порядка 3 тыс. единиц вооружения и техники.

Украинские военные превратили Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью огневых точек и подземных коммуникаций. Инфраструктура города, включая водохранилище, создавала дополнительные сложности для маневров российских штурмовых подразделений.

В результате двух месяцев интенсивных боевых действий под Курахово украинская армия понесла значительные потери. По оценкам Минобороны РФ, ежедневные потери ВСУ варьировались от 150 до 180 военнослужащих как убитыми, так и ранеными.

Для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их арсенал дополнительной артиллерией и танками.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят провокацию перед инаугурацией Дональда Трампа.