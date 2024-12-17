В ходе успешной операции военнослужащие группировки «Ю» смогли преодолеть оборону ВСУ на одном из ключевых участков в районе Курахова. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В результате штурма элеватора, который длился порядка десяти дней, бойцам подразделения удалось вытеснить противника из стратегически важного объекта.

Штурм был сопровожден действиями подрывников, известными в среде бойцов как «хоккеисты». Отмечается, что их усилия были направлены на нейтрализацию хорошо организованных огневых точек противника, расположенных на западе, востоке и севере.

Центральное здание элеватора подвергалось атаке почти сутки, уточнило оборонного ведомство. По словам офицера штаба батальона с позывным «Птица», штурм был сложным, но в итоге силы «Юга» смогли добиться значительных успехов.

Кроме того, после ликвидации противотанковой группы ВСУ у боевиков были изъяты ценные трофеи, включая противотанковый комплекс, личное оружие и другие необходимые предметы.

Как рассказал РИА Новости разведчик мотоциклетной группы 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки «Юг» с позывным «Децл», значительную роль в успехе операции сыграли мотоциклисты.

На первом этапе танки бригады сфокусированным огнем проделали брешь в так называемых «зубах дракона» — оборонительных сооружениях противника.

Саперы, действуя быстро и слаженно, максимально открыли проход для заезда ВС РФ. Однако противник ответил контратакой и выдвинул свой танк, который заблокировал открытый проход, тем самым осложнив дальнейшие действия украинских сил.

Децл, не теряя времени, осуществил смелую операцию по доставке механика-водителя к захваченному танку, что позволило освободить заблокированный маршрут. В результате успешной операции танк ВСУ был сожжен.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска успешно выбили ВСУ из села Зеленовка, расположенного к югу от Курахово.

Он отметил, что освобождение Зеленовки имеет стратегическое значение, так как открывает путь для российской армии к селу Улаклы.

Курахово расположен в западной части ДНР. Освобождение этого населенного пункта позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские военные окружили подразделение ВСУ со спецназом под Курахово.