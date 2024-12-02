Достижение контроля над селом Петровка позволит российским частям начать двигаться к поселку Шевченко, который выступает в качестве важного узла логистики для украинской армии. Такую точку зрения привел ТАСС со ссылкой на мнение силовиков.

Журналистам сообщили, что благодаря освобождению села Петровка ВС РФ смогут на красноармейском направлении двигаться дальше, в сторону поселка Шевченко. Если этот поселок будет взят либо блокирован, у ВСУ появятся большие проблемы с передвижением.

«Речь идет о двух дорогах из Красноармейска и путь из Днепропетровска. Шевченко — это важный логистический узел», — указали в силовых структурах.

К этому добавили, что данный населенный пункт находится на высоте, господствующей над окружающей местностью.

Ранее появились сообщения об освобождении населенных пунктов Раздольное, Новая Ильинка и Воровское. Успеха удалось добиться группировкам войск «Центр» и «Восток». Села были очищены от противника в результате решительных действий.