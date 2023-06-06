Военные самолеты РФ и КНР зашли в южнокорейскую зону опознавания ПВО

Власти Южной Кореи заявляют, что военные самолеты России и Китая над Республикой, где были обнаружены системами ПВО, без предупреждения Республики. Такую информацию сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов южнокорейских ВС.

По данным Комитета, восемь единиц техники из РФ и КНР находились над Южной Кореей в течение нескольких часов. В ведомстве отметили, что армии России и Китая не нарушили границы воздушного пространства страны.

Республика отреагировала на ситуацию и подняла свою воздушную технику в небо. Таким образом они попытались приготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Китай также прокомментировал ситуацию. По словам Министерства обороны КНР, их воздушная техника совместно с российской совершала воздушное патрулирование двумя морями.

Москва уже обращала внимание на тот факт, что руководство Южной Кореи приняло решение об установке ПВО в одностороннем порядке. Такая мера не может препятствовать полетам армии других стран, которые проходят в соответствии с правовыми нормами.