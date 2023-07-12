Военные специалисты назвали переданные Францией Украине ракеты SCALP сложными целями

Специалисты назвали дальнобойные ракеты SCALP сложными и малозаметными целями, после того, как Франция передала их Украине. Слова экспертов передает РБК .

Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин заявил, что SCALP является аналогом западных Storm Shadow, которых роднят производитель и характеристики.

По словам Лямина, заявленная дальность снаряда – 250 км для экспортной версии. Но эксперт отметил, что Франция передала собственные запасы, дальность которых может составлять вплоть до 560 км.

Эксперт Илья Крамник считает, что SCALP могут пролететь до 300 км и предназначены для уничтожения целей, прикрытых системами ПВО.

Крамник указал на незаметность ракет и на то, что они являются сложной целью. По заявлениям эксперта, их можно сбить, но задача это будет непростая. Он считает, что сбить SCALP можно будет после усиления систем ПВО. Важным аспектом, который нужно доработать в отечественных системах, по мнению Крамника, является контроль воздушного пространства.

Накануне информагентство Reuters сообщало, что первая партия SCALP уже находится у ВСУ.