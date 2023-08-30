Военные в Габоне совершили государственный переворот и отменили результаты выборов

Это произошло сразу после того, как в стране были объявлены результаты голосования за нового президента. На третий срок прошел действующий глава страны Али бен Бонго Ондимба.

Об этом сообщило агентство Reuters. По его утверждению, после переворота военные выступили по местному телевидению и объявили об этом факте. Али бен Бонго Ондимба занимает кресло габонского лидера уже два срока подряд. Он является сыном второго президента, который возглавлял Габон на протяжении 41 года. На выборах основным конкурентом для него был Альбер Ондо Осса, который получил всего лишь 30,7% голосов вместо 64% у Ондимбы.

Оппозиция неоднократно жаловалась на нарушения, которые допускали власти в преддверии выборов. Были полностью перекрыты границы с сопредельными государствами, блокирован доступ в интернет, по всей стране введен комендантский час. Поэтому противники действующего президента отказались признавать результаты всеобщего голосования.