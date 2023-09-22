Военный аналитик Коротченко заявил, что за атаками ВСУ на Севастополь следили США

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что США причастны к атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе.

В интервью РИА Новости он сообщил, что американский разведывательный самолет P-8A Poseidon барражировал над Румынией и, по всей вероятности, изучал расположение российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Американский «разведчик» в рамках этого комбинированного удара своими радиотехническими средствами отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ, которые выступали в роли выносных постов ПВО», – заявил Коротченко.

Согласно открытым данным из сервиса Flightradar24, самолет-разведчик P-8A Poseidon вылетел с территории Сицилии в 9:31 по московскому времени. Он долетел до северной части Румынии и там встал в зону барражирования. Указанный самолет оснащен комплексом радиотехнической разведки дальнего действия. На данный момент американский самолет продолжает полет в районе Румынии.

Как отметил Коротченко, ВСУ наносили комбинированный удар по Севастополю, который также включал в себя применение беспилотников. Эксперт не исключил, что в ударе были задействованы ложные цели.

В пятницу, 22 сентября, киевский режим атаковал с помощью крылатых ракет штаб Черноморского флота, здание которого расположено в центральной части Севастополя. По информации Минобороны РФ, историческое здание было повреждено, а один военный пропал без вести. Оборонное ведомство уточнило, что ПВО сбила пять ракет.

В этот же день глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о сбитых ракетах в небе над полуостровом. По информации Shot, осколки упали в пригороде Бахчисарая, в результате чего загорелась трава.

По предварительной информации, ВСУ использовали англо-британские ракеты Storm Shadow. Ранее этими же ракетами украинские военные атаковали судоремонтный завод в Севастополе, из-за чего возник пожар и были повреждены корабли.