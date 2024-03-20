Военный аналитик Леонков считает, что Макрон затеял весьма опасную игру
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент войск в объеме две тысячи человек для отправки на территорию Незалежной. По словам военного аналитика Алексея Леонкова, планы Франции завершатся печально для них самих и для французского руководства. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что для французского лидера Эммануэля Макрона это является весьма опасной игрой. По их сценарию, французские войска станут находиться на правой стороне Днепра стоять с развивающимися флагами Франции, и наша армия не посмеет преодолевать Днепр, а если посмеют, то нарвутся на ответный огонь.
По мнению аналитика, такими бравурными речами они пытаются прикрыть неизбежное, поскольку всех их уничтожат. Кроме того, данная политическая игра Парижа может завершиться и вовсе ядерным конфликтом.
Он отметил, что в случае самого французского лидера может произойти его политическое фиаско.