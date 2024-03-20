Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент войск в объеме две тысячи человек для отправки на территорию Незалежной. По словам военного аналитика Алексея Леонкова, планы Франции завершатся печально для них самих и для французского руководства. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что для французского лидера Эммануэля Макрона это является весьма опасной игрой. По их сценарию, французские войска станут находиться на правой стороне Днепра стоять с развивающимися флагами Франции, и наша армия не посмеет преодолевать Днепр, а если посмеют, то нарвутся на ответный огонь.

По мнению аналитика, такими бравурными речами они пытаются прикрыть неизбежное, поскольку всех их уничтожат. Кроме того, данная политическая игра Парижа может завершиться и вовсе ядерным конфликтом.

Он отметил, что в случае самого французского лидера может произойти его политическое фиаско.