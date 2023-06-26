Военный аналитик Михайлов рассказал о состоянии европейской помощи Украине

По словам военного аналитика Александра Михайлова, военная поддержка Брюсселя Киеву приближается к пределу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее Евросоюз одобрил увеличение объема военной помощи киевскому режиму на 3,5 млрд евро.

Михайлов подчеркнул, что уже два месяца ключевые лидеры Европы заявляют о том, что имеются значительные проблемы с наличием вооружения и боеприпасов.

По его мнению, европейские страны начали сдержанно реагировать на нескончаемые запросы Киева о новых поставках вооружения.

Эксперт отметил, что Европа видит, что у Украины нет никаких шансов победить российскую армию.