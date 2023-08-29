Военный аналитик назвал два сценария развития СВО осенью

Осенью в диалоге между РФ и странами Запада наступят перемены, которые повлияют на ход СВО на Украине. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Александр Михайлов в беседе с изданием Ura.ru .

Аналитик заявил, что существует два сценария, и один из них зависит от политического аспекта. Он выразил мнение, что могут произойти перемены в диалоге между РФ и Западом, стоящим за Киевом.

Вторым вариантом развития событий Михайлов назвал военный сценарий, зависящий от хода событий в боевых действиях. По словам эксперта, такой исход может быть, если все предложения о заключении мира ни к чему не приведут. Михайлов подчеркнул, что все зависит от действий Запада и от того, в каких количествах он продолжит отправлять пакеты военной помощи украинской стороне.