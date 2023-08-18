Военный аналитик назвал количество оставшихся в резерве бойцов ВСУ

У украинских ВС осталось от 50 до 70 тысяч бойцов в резерве. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Александр Михайлов. Его слова передает издание URA.RU .

По его словам, в резерве ВСУ осталось порядка 10 бригад и несколько десятков тысяч солдат, на данный момент проходящих курсы по военной подготовке в странах Запада. Михайлов также сообщил, что эти бойцы были сформированы в воинские соединения, обеспечены техникой и боекомплектами. Эксперт также сообщил, что у украинского командования есть мобилизационный резерв в виде мужской половины населения страны.

Недавно врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 2 батальона украинских солдат отказались участвовать в контрнаступлении на фоне упавшего морального духа. По словам Балицкого, их численность составляет около пятисот человек.