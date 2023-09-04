По словам военного эксперта Василия Дандыкина, три месяца минуло со старта контрнаступления Украины, и за это время ВСУ не достигла даже минимальных успехов, однако потеряла значительное число техники и солдат. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что министр обороны Украины Алексей Резников являлся не самостоятельной политической фигурой и только тенью украинского лидера Владимира Зеленского в военной сфере.

По мнению эксперта, провал контрнаступления напрямую связан именно с ним, то есть он не соответствует должности.

Он не исключил, что экс-министр обороны Незалежной может быть в качестве «козла опущения» в качестве обвиняемого в борьбе с коррупцией.





