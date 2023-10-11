Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт переходит в завершающую стадию. Военный эксперт Василий Дандыкин дал оценку его словам. Об этом сообщают « Известия ».

По его мнению, сложно определить, что этим хотел сказать сам Зеленский.

В качестве примеров отсутствия логики в словах украинского президента эксперт привел контрнаступление, которое должно было завершиться на Крымском полуострове, после чего взятие трех городов, в том числе Артемовска, позже Зеленский заявлял, что не нужно брать его.

По словам Дандыкина, если лидер Незалежной имеет в виду свой проигрыш, то тут все правильно, поскольку российская армия пробует украинскую оборону с целью дальнейшего наступления.

Он уточнил, что завершение конфликта в этом году маловероятно, скорее всего, это произойдет в 2024 году на условиях России.