Военный эксперт Дандыкин считает, что Великобритания старается показать свое преимущество в Европе

Великобритания планирует направить несколько тысяч военных в страны Восточной Европы с целью обучения в альянсе. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Лондон лезет из кожи вон с целью доказать собственное могущество и приверженность Вашингтону. Об этом сообщают «Известия».