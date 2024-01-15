Военный эксперт Дандыкин считает, что Великобритания старается показать свое преимущество в Европе
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Великобритания планирует направить несколько тысяч военных в страны Восточной Европы с целью обучения в альянсе. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Лондон лезет из кожи вон с целью доказать собственное могущество и приверженность Вашингтону. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что в зоне спецоперации британцы гадостей делают больше, чем американцы.
По мнению эксперта, именно с этой целью их корабль сегодня находится в водах Красного моря.