Военный эксперт Дандыкин заявил о низком профессионализме танкистов ВСУ

Политика

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Трудности украинских танкистов с американским танком Abrams вызваны не столько недостатками конструкции, сколько отсутствием квалификации и опыта военных. Соответствующее заявление сделал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, его слова передает «Лента.ру».

Эксперт указал на то, что Abrams в действительности не является новейшей техники, но он все еще стоит на вооружении у Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что танк имеет большое количество достоинств, а горение танков в зоне СВО является не ошибкой американских создателей, а заслугой бойцов ВС РФ. 

Дандыкин также выразил согласие с тем, что у Abrams имеется ряд недостатков. Он указал на то, что техника является достаточно тяжелой и она не приспособлена к работе на территории Украины. Тем не менее они по-прежнему остаются серьезной машиной, подчеркнул эксперт. 

Дандыкин также заявил о том, что большую роль играет то, кто управляет техникой. В то же время, на Украине почти не осталось подготовленных танкистов, так что гореть там будут любые танки, заключил эксперт.

Ранее официальный представитель Вашингтона Кирби заявил, что США одобрили Киеву только точечные удары по РФ.

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